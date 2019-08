Arlington Million Stakes 2019, vince Bricks and Mortar

Ottima annata quella del 2019 per Bricks and Mortar, che con Irad Ortiz Jr. ha vinto la sua quinta corsa quest’anno. Un risultato ancora più sorprendente se si pensa che la carriera di questo cavallo rischiava di finire ancor prima di cominciare.

Alla fine del 2017, infatti, Bricks and Mortar ha dovuto subire un intervento chirurgico che l’ha messo fuori gioco. Un problema alle gambe che avrebbe potuto decretare la fine di qualunque idea di carriera agonistica. Ma per fortuna l’operazione è riuscita e il recupero è andato bene.

Oggi Bricks and Mortar è uno dei cavalli più in vista negli Stati Uniti e c’è addirittura già chi inizia a parlare di “Horse of the Year 2019”. Se diventerà o meno il miglior cavallo dell’anno negli USA è ancora presto stabilirlo, certo è che le sue ultime performance in pista hanno messo in evidenza le sue grandi doti.

“È un cavallo fantastico” ha detto Seth Klarman, comproprietario delle Klaravich Stables, che possiedono Bricks and Mortar insieme a Bill Lawrence. “Chad Brown l’ha preparato alla perfezione, lui e il suo staff hanno fatto un lavoro incredibile.” Ora Bricks and Mortar dovrebbe partecipare alla Longines Breeders’ Cup Turf il prossimo 2 novembre, avendo ottenuto di diritto un posto.

La Arlington Million Stakes è una gara di gruppo 1 che si corre sui 2000 metri circa all’ippodromo di Arlington, nella periferia di Chicago, Illinois. Nella stessa giornata si sono corse altre due gare di gruppo 1, la Secretariat Stakes e la Beverly D. Stakes. A vincere la Secretariat Stakes, 1600 metri aperta ai tre anni, è stato Valid Point, cavalcato da Javier Castellano.

Nella Beverly D. Stakes, 1900 metri riservata alle cavalle, ha vinto Sistercharlie, che diventa la prima a vincere la corsa per due volte; sulla sua sella c’era John Velazquez. Sia Valid Point che Sistercharlie sono allenati da Chad Brown, che ha così centrato una storica tripletta all’Arlington Racecourse.