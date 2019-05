Atzeni e Dettori vincono ad Epsom

Un pomeriggio memorabile per due simboli dell’ippica italiana, due dei migliori fantini al mondo, Andrea Atzeni e Frankie Dettori. All’ippodromo di Epsom Downs, in Inghilterra, Atzeni e Dettori hanno vinto le due gare più importanti del venerdì, ovvero l’Investec Coronation Cup e le Investec Oaks.

Ma andiamo per ordine. Il primo a trionfare è stato Andrea Atzeni, che non solo ha vinto il gruppi 1 sui 2400 metri noto come Investec Coronation Cup, ma ha anche vinto la gara precedente e quella successiva, ovvero l’Investec Mile Handicap e l’Investec Wealth & Investment Handicap.

Il fantino italiano, in sella a Defoe, ha portato a casa una splendida vittoria alla Coronation Cup anche perché l’ha ottenuta battendo sul finale di gara il favorito Kew Gardens cavalcato da Ryan Moore. Allenato da Roger Varian, ora Defoe dovrebbe partecipare anche al Royal Ascot, in programma dal 18 al 22 giugno, per correre nella King George Stakes. “Risultati del genere sono un vero sogno” ha detto Varian, “è stata una grande cavalcata.”

Terminata la fila di vittorie di Atzeni, ad essere protagonista delle prestigiose Investec Oaks (gruppo 1 riservato alle cavalle di 3 anni) è stato Frankie Dettori, che ha tagliato per primo il traguardo sulla sella della favorita Anapurna. Anche in questo caso, a cavalcare la runner up Pink Dogwood c’era Ryan Moore, che per la seconda volta nella giornata si è visto sfumare la possibilità di vincere un gruppo 1. Dettori ha così trovato il successo alle Oaks per la quinta volta in carriera. “La prima volta fu 25 anni fa, con Balanchine e oggi sono ancora qui” ha ricordato il fantino italiano. Dopo la vittoria con Balanchine arrivò quella con Moonshell l’anno successivo (1995) e poi quella con Kazzia nel 2002 e infine quella con Enable nel 2017. Per Anapurna questa è la terza gara consecutiva vinta.