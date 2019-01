Beauty Generation trionfa anche alla Stewards’ Cup 2019

Beauty Generation ha iniziato il nuovo anno così come lo aveva concluso, con una vittoria. L’ultimo successo di dicembre era stata l’Hong Kong Mile: ora il cavallo allenato da John Moore ha centrato anche la Stewards’ Cup, la sua prima gara del 2019.

“È il migliore!” ha detto Moore a fine gara. Zac Purton, che era sulla sua sella, ha sottolineato come Beauty Generation “non si sia nemmeno sforzato” come a dire che la vittoria ottenuta con tre lunghezze di vantaggio sia stata una vera e propria passeggiata per il sei anni di Hong Kong.

“Credo che la gara dello scorso dicembre sia stata tutto sommato migliore” ha detto Purton, “ ma io e John abbiamo pensato che fosse pronto per oggi. Non possiamo dire che sia al top, ma lo sarà a breve. Comunque, oggi ha mostrato quello di cui è capace. Non credo abbia bisogno di migliorare ancora, deve solo continuare a fare quello che sta già facendo.”

Dopo aver vinto questo gruppo 1, prima tappa della Triple Crown di Hong Kong, Beauty Generation ha davanti una stagione davvero intensa. Dovrebbe correre la seconda tappa, la Citi Hong Kong Gold Cup. Poi, chissà, le possibilità sono davvero tante per un talento come il suo. Moore ha detto che gli piacerebbe molto portarlo all’estero, magari in Giappone per la Yasuda Kinen ma anche in Europa, ad Ascot. Però ha anche detto che l’obiettivo numero uno resta la Champions Mile, la gara a cui punta il suo proprietario, Patrick Kwok.

Dietro a Beauty Generation, ma senza mai impensierirlo davvero, è arrivato Conte, che negli ultimi tempi ha mostrato una buona crescita. “Ha fatto un’ottima gara” ha detto il suo fantino Joao Moreira “è stato battuto da un ottimo cavallo, conservo ancora molta fiducia e stima in lui.”