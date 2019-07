Belmont Park tra Derby e Oaks

Il Belmont Park di New York è stato ancora protagonista di due importanti appuntamenti ippici della stagione estiva americana: la Belmont Derby Invitational Stakes e le Belmont Oaks Invitational Stakes.

Grande rivincita alle Belmont Oaks per Concrete Rose, che dopo aver perso la Breeders’ Cup Juveniles Fillies lo scorso anno, è riuscita a conquistare la sua prima gara di gruppo 1. Tra l’altro, sulla pista del Belmont Park c’era anche Newspapaerofrecords, che vinse proprio in occasione della Breeders’ Cup. Per la cavalla allenata da Chad Brown, le Oaks sono state proprio una gara da dimenticare, in cui ha chiuso all’ultimo posto.

“È una cavalla abbastanza facile da valutare. Nel Paddock sembra nervosa, ma quando è in pista cambia e diventa molto facile da cavalcare. Sapevo che si sarebbe rilassata e non ero affatto preoccupato per la distanza” ha detto Julien Leparoux, il fantino di Concrete Rose. Ora la cavalla ha guadagnato l’accesso diretto alla Breeders’ Cup Filly & Mare Turf 2019.

Nel Derby, Henley’s Joy ha vinto cavalcato da Jose Lezcano. “Il cavallo sembrava essere molto a suo agio,” ha detto il fantino, “è partito bene e si è messo subito in una buona posizione. Quando gli ho chiesto di spingere, lo ha fatto bene.”

Ora, Henley’s Joy dovrebbe partecipare alla prossima tappa della nuova serie riservata ai tre anni, laTurf Trinity, inaugurata proprio quest’anno.

Il 4 agosto ci sarà il Saratoga Derby al Saratoga Racecourse, mentre il Jockey Club Derby sarà di nuovo al Belmont Park, il prossimo 7 settembre. La stessa formula è stata ideata anche per le cavalle: la prima tappa è stata proprio la Belmont Oaks Invitational, che sarà seguita dalla Saratoga Oaks il 2 agosto per completare la serie con la Jockey Club Oaks il 7 settembre.