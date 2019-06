Belmont Stakes 2019, sorpresa Sir Winston

Con la Belmont Stakes si chiudono le tre gare della Triple Crown 2019. Un’edizione decisamente particolare, iniziata addirittura con una squalifica che ha stravolto da subito qualunque risultato. E proprio per le sorprese che hanno regalato prima il Kentucky Derby e poi la Preakness Stakes, c’era grande attesa per questa Belmont Stakes.

Gli spettatori di quella che viene chiamata “The Test of the Champion” non sono infatti rimasti delusi: a sorpresa, Sir Winston ha tagliato per primo il traguardo, cavalcato da Joel Rosario.

“È un ottimo cavallo,” ha detto Rosario, “bisogna solo lasciargli il tempo di cui ha bisogno. Non ho avuto fretta con lui e il risultato è arrivato.”

Sir Winston è allenato da Mark Casse, che è anche l’allenatore di War of Will, vincitore della Preakness Stakes. Pertanto, grazie a questo nuovo successo, Casse ha centrato due tappe su tre della Triple Crown 2019.

Sir Winston ha corso buona parte della gara dietro le quinte, per poi farsi avanti nel tratto finale, superando il favorito Tacitus. Il tempo finale di Sir Winston è stato di 2:28.30, 4 secondi dal record della gara che è ancora di Secretariat, che lo firmò nel 1973.

Il fatto di non aver corso molte gare in questa stagione è stato uno dei vantaggi di Sir Winston rispetto agli avversari. La sua ultima corsa è stato il gruppo 3 Peter Pan Stakes, in cui è arrivato secondo.

In gara c’era anche War of Will, che non è riuscito a bissare il successo ottenuto alla Preakness Stakes, arrivando al nono posto. Country House, vincitore del Kentucky Derby 2019 in seguito alla squalifica di Maximum Security, non era presente.

Nella stessa giornata si è corsa anche la Longines Just a Game, gruppo 1 sul miglio sponsorizzato da Longines. La vittoria è andata al favorito Rushing Fall, allenato da Chad Brown e cavalcato da Javier Castellano.