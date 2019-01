Centenary Sprint Cup, Beat The Clock “batte” gli avversari

Nella giornata della prestigiosa Stewards’ Cup, che oltre ad essere una gara di gruppo 1 è anche la prima tappa della Triple Crown del Paese, l’ippodromo Sha Tin di Hong Kong ha ospitato anche un secondo gruppo 1, la Centenary Sprint Cup. Prima tappa delle Hong Kong Speed Series, si corre sui 1200 metri, con un montepremi di 10 milioni di dollari di Hong Kong.

Il grande favorito della vigilia era Mr Stunning, vincitore in dicembre della prestigioso gruppo 1 Longines Hong Kong Sprint. Sicurissimo del proprio cavallo anche il fantino Karis Teetan, che prima della corsa si era lasciato andare a ottimistiche previsioni di vittoria.

Ma qualcosa è andato storto per il campione di Hong Kong: Beat The Clock e Joao Moreira sono riusciti ad avere la meglio negli ultimi metri di gara. Lo stesso Teetan ha detto che il suo cavallo ha corso con meno fluidità del solito, anche se ha saputo fare in ogni caso un’ottima gara.

Un finale davvero emozionante che ha tenuto con il fiato sospeso gli spettatori. “Le cose non sono andate esattamente come avevamo pensato” ha ammesso Moreira, “ad esempio, non mi aspettavo che Little Giant sarebbe andato davanti. Negli ultimi cento metri, poi siamo riusciti ad aumentare di velocità, Beat The Clock è stato grande.”

Per il fantino brasiliano questo è il primo gruppo 1 vinto ad Hong Kong. John Size, allenatore di Beat The Clock, ha lasciato intendere che il cavallo potrebbe partire per una campagna all’estero. Prima però, Hong Kong potrebbe ospitare uno dei duelli più emozionanti dell’anno: quello tra Beat The Clock e Beauty Generation nella Queen’s Silver Jubilee Cup, il prossimo 17 febbraio.