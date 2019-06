Coronet centra il successo nel Grand Prix de Saint-Cloud 2019

Era il cavallo più atteso e Coronet non ha deluso: è stata lei a vincere il Grand Prix de Saint-Cloud 2019, cavalcata da un sempre eccellente Lanfranco Dettori. Un’estate d’oro quella del 2019 per il fantino italiano che dopo il grande successo al Royal Ascot la scorsa settimana, è riuscito a portare a casa anche questo bel trionfo in terra francese.

Gruppo 1 che si corre sui 2400 metri all’ippodromo di Saint-Cloud, vicino a Parigi, il Grand Prix de Saint-Cloud è una gara aperta ai cavalli dai 4 anni in su, nonché uno dei maggiori appuntamenti dell’estate ippica transalpina.

Allenata da John Gosden, la grigia Coronet era stata battuta nella stessa gara lo scorso anno da Waldgeist e da allora non era più riuscita a vincere una corsa, nonostante le sempre ottime prestazioni: un secondo posto alle Darley Yorkshire Oaks (gruppo 1) in agosto seguite da un altro secondo posto alla Qipco British Champions Fillies & Mares Stakes (gruppo 1) lo scorso ottobre e poi un quarto posto quest’anno, alla Roaring Lion Jockey Club Stakes (gruppo 2) in maggio. Ora, finalmente, Coronet è riuscita a vincere il tanto agognato gruppo 1, nuovamente cavalcata da Dettori.

“Lo scorso anno è stata battuta, quindi il nostro obiettivo è sempre stato tornare e vincere questa gara” ha confermato il fantino, “c’era anche Lah Ti Dar in pista (anche lei allenata da Gosden) ma sapevamo tutti che questa era la corsa di Coronet, quindi siamo tutti contenti così.”

Nella stessa giornata, il duo Dettori – Gosden ha centrato un altro trionfo. In sella a Mehdaayih, Dettori ha vinto il gruppo 2 Prix De Malleret, sempre sui 2400 metri. La tre anni, è arrivata dall’esterno in dirittura d’arrivo per soffiare la vittoria a Edisa, cavalcata da Christophe Soumillon.