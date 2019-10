Cox Plate 2019, Lys Gracieux sulle orme di Winx

È stata un’edizione un po’ speciale quella del 2019 per il Cox Plate. Si tratta di una delle più importanti gare australiane (G1 sui 2000 metri) e negli ultimi quattro anni aveva visto il dominio della super campionessa australiana Winx, ritirata alla fine della scorsa stagione. E senza Winx a correre, non poteva che esserci aria di novità all’ippodromo di Moonee Valley di Melbourne, unito ad un pizzico di nostalgia per le incredibili prestazioni a cui Winx aveva abituato il suo pubblico.

Ma se Winx resterà di certo indimenticabile, è un’altra cavalla che ha fatto parlare di sé al Cox Plate 2019. Si tratta della giapponese Lys Gracieux, cinque anni già vincitrice di diverse gare di gruppo, come la Queen Elizabth II Cup (G1) nel novembre dello scorso anno, la Takarazuka Kinen (G1) in giugno e la Tokyo Shimbun Hai (G3) nel febbraio del 2018. Anche se Lys Gracieux non è nuova al trionfo, questa è la prima volta in cui vince fuori dai confini nazionali. Inoltre, è anche la prima volta nella storia della corsa in cui un cavallo allenato in Giappone taglia per primo il traguardo.

Sembra essere un periodo particolarmente positivo per i cavalli giapponesi impegnati all’estero: solo la settimana scorsa, un altro giapponese, Mer De Glace, aveva trionfato sempre in Australia, vincendo la Caulfield Cup. Tra l’altro, in entrambi i casi, il fantino sulla sella dei cavalli è stato Damian Lane, che continua così il suo anno dorato: in marzo, aveva vinto anche la Golden Slipper con Kiamichi.

“È una vera superstar” ha detto Lane, “c’era molta aspettativa per la sua prestazione ed è fantastico che sia riuscita a provare il suo valore. Ho mantenuto un’andatura stabile nella prima parte, non volevo che esagerasse e perdesse energie; poi ha dimostrato di saper cambiare ritmo nel momento opportuno. L’ho già detto molte volte, lei è una dei migliori cavalli (se non proprio la migliore!) che io abbia mai cavalcato.”