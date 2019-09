Del Mar Futurity 2019 nel caos: vince Nucky

Alla fine per fortuna nessuno si è fatto male, ma la Del Mar Futurity 2019 resterà nella memoria come una corsa caotica. Ad approfittare della confusione e del fallimento dei favoriti è stato Nucky, outsider che è riuscito a cogliere l’occasione per centrare questa importante vittoria. Gruppo 1 sui 1400 metri, è aperta ai cavalli di 2 anni, ha un montepremi di 300 mila dollari e si corre in California, al Del Mar Racetrack.

L’incidente si è verificato subito dopo la partenza: Eight Rings, favorito della corsa allenato da Bob Baffert, ha esitato subito dopo l’uscita dai cancelli, andando poi a urtare Storm The Court. La collisione ha fatto cadere sia il fantino di quest’ultimo, Drayden Van Dyke , che quello di Eight Rings, Flavien Prat.

Dopo aver resistito al turbolento inizio di gara, Nucky cavalcato da Norberto Arroyo Jr. ha trovato una buona posizione e sul finale di gara ha staccato di netto gli avversari che lo seguivano, battendoli di almeno due lunghezze:Wrecking Crew e Abel Cedillo sono arrivati secondi, mentre Defense Wins e Rafael Bejarano terzi. Quarto classificato Ginobili, cavalcato da Florent Geroux: il cavallo ha a lungo lottato con Nucky, tanto che tra i due c’è stato anche un leggero contatto, per poi arrendersi a fine corsa. L’allenatore di Ginobili, Richard Baltas, ha lamentato un’eccessiva interferenza del vincitore, ma questo non ha cambiato il risultato della corsa.

C’è stata un po’ di apprensione per i due fantini caduti, in particolare per Drayden Van Dyke, che dopo l’incidente è stato portato all’ospedale per accertamenti. Comunque, si è subito notato come muovesse braccia e gambe senza problemi. Flavien Prat, invece, non ha riportato nessuna contusione, tanto da correre poi nella gara successiva. Entrambi i cavalli sono stati dichiarati in perfetta salute dal team di veterinari dell’ippodromo.