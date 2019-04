Doncaster Mile 2019, Brutal domina gli avversari

Glen Boss ha messo la sua firma anche nella Doncaster Mile 2019, dopo aver vinto la grande classica del Randwick Racecourse di Sydney già sei volte nella sua lunga carriera. 49 anni, il fantino australiano è riuscito a dimostrare ancora una volta che nei momenti importanti c’è e che riesce a tirare fuori il meglio dal suo cavallo. “Avrò anche i capelli grigi e ancora poco tempo da passare in pista, ma ho ancora la passione per fare questo genere di cose” ha scherzato Boss dopo la corsa.

In questa occasione era sulla sella di Brutal, tre anni allenato dal team Hawkes, che è riuscito a dominare la gara andandosi a prendere una bella vittoria davanti a più di 20 mila spettatori. Scattato subito avanti, è stato fianco a fianco con il leader Dreamforce, per poi passare in vantaggio per tagliare per primo il traguardo.

“L’ho lasciato fare quello che voleva” ha detto Boss, “quando ti metti in quella posizione, di fatto controlli la velocità della gara, nessuno da dietro poteva avere una chance. Dal punto di vista tattico, è stato tutto perfetto.”

Con il primo posto nettamente conquistato da Brutal, c’è stata un po’ di lotta per il secondo, tra Dreamforce con Damian Lane e Hartnell con Hugh Bowman. Alla fine Dreamforce l’ha spuntata lasciando a Bowman e Hartnell il terzo posto.

“Uno dei proprietari di Brutal ci ha chiesto quale fosse il nostro piano per questo appuntamento,” ha detto Wayne Hawkes, uno degli allenatori, “e il mio fratello Michael ha risposto ‘il piano è Glen Boss’. E il piano si è rivelato perfetto, Boss ha tirato fuori una gara di prima classe.”

Il Doncaster Mile è una delle gare più antiche del paese: inaugurata nel 1866, si corre sui 1600 metri, è aperta ai cavalli dai 3 anni in su e ha un montepremi complessivo di 3 milioni di dollari australiani.