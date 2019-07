Enable è tornata, sua la Coral Eclipse Stakes 2019

La tanto attesa prima uscita di Enable del 2019 si è tradotta nell’aspettato trionfo. La cavalla, già vincitrice di due Prix de l’Arc de Triomphe, delle Epsom Oaks e delle Irish Oaks tra le altre, ha dominato la corsa fin dalla partenza, per andarsi a prendere la sua prima Coral Eclipse Stakes, l’ottavo gruppo 1 in carriera, il decimo successo in assoluto.

Allenata da John Gosden, Enable diventa così la terza cavalla a vincere la gara sui 2000 metri che si corre al Sandown Park Racecourse, in Inghilterra, dopo Pebbles nel lontano 1985 e Kooyonga, nel 1992. Da allora, più nessuna cavalla era riuscita nell’impresa.

Sulla sella di Enable c’era Frankie Dettorie, che continua a centrare successi in questa incredibile stagione. Partito bene, si è subito posizionato dietro a Hunting Horn, allenato da Aidan O’Brien. Dopo un tratto sulla scia del cavallo, che sulla sella aveva Padraig Beggy, Dettori ha spinto in avanti Enable e a quel punto nessuno degli avversari ha potuto contrastare l’accelerazione della cavalla.

Il secondo posto è andato a Magical, cavalcato da Ryan Moore, mentre in terza posizione ha chiuso Regal Reality, con Kerrin McEnvoy. In gara c’era anche Andrea Atzeni, che su Zabeel Prince ha terminato all’ultimo posto.

“La preparazione è stata lunga” ha detto Gosden, “solo nelle ultime due settimane Enable ha dimostrato di essere pronta e onestamente credo che sia solo all’85 %, forse al 90%. Frankie voleva essere qui per lei, è un’atleta eccezionale: tornare dopo 8 mesi e vincere non è una cosa semplice da fare. Ci siamo allenati solo a casa, a fatto tutto da sola.”

Gosden ha anche fatto sapere che la prossima gara in cui correrà la campionessa sarà la King George Stakes, in programma il prossimo 27 luglio.