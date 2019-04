Fierement trionfa alla Tenno Sho 2019

Dopo aver vinto la Kikuka Sho, il St. Leger giapponese, lo scorso ottobre, Fierement si presentava alla Tenno Sho da grande favorito. Come la Kikuka Sho, anche la Tenno Sho è una gara sulla lunga distanza, 3000 metri la prima e 3200 la seconda; entrambe sono gare di gruppo 1. Si sa, i giapponesi amano questo tipo di corse, prediligendole rispetto alle gare di sprint.

Dunque, Fierement aveva già ampiamente dimostrato di riuscire a gestire (e a vincere) una gara tanto complessa. Nonostante i 200 metri in più della Tenno Sho e il tentativo di Glory Vase con il fantino giapponese Keita Tosaki di sorpassarlo dall’esterno, il cavallo cavalcato dal jockey francese Christophe Lemaire è riuscito a conquistare il suo secondo gruppo 1. Questa vittoria arriva, tra l’altro, dopo appena sei uscite.

“Non è stata una gara facile da vincere, ma Fierement ha dimostrato ancora una volta tutta la sua forza,” ha detto Lemaire, “soprattutto quando Glory Vase ha cercato di metterlo in difficoltà dall’esterno. È stato bravo perché è riuscito a rilassarsi già dall’inizio della corsa, aspetto fondamentale in una gara così lunga. È scivolato ad un certo punto, ma è riuscito comunque a tenere l’equilibrio e a riprendere la sua corsa veloce da subito. Di certo continua a migliorare di gara in gara e ha dimostrato di essere un cavallo da gruppo 1!”

Sia Fierement che Glory Vase sono figli di Deep Impact, che tra il 2005 e il 2006 vinse numerose gare di gruppo 1 e 2 tra cui anche la Tenno Sho 2006 e la Kikuka Sho 2005.

In gara a Kyoto c’era anche Mirco Demuro, che sulla sella di Etario ha tagliato il traguardo in quarta posizione. Etario era considerato uno dei favoriti, poiché in ottobre era arrivato al secondo posto alla Kikuka Sho vinta da Fierement.