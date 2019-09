Hello Youmzain centra la Sprint Cup Stakes 2019

Tempo protagonista all’Haydock Park Racecourse, con una pioggia insistente che ha condizionato le corse in programma sabato 7 settembre. Un sabato piuttosto importante per l’ippodromo inglese, con la Betfair Sprint Cup Stakes come piatto principale del pomeriggio. Gara di gruppo 1 sui 1200 metri, è aperta ai cavalli dai tre anni in su e vanta un montepremi di 300 mila sterline. Un appuntamento di peso della fine dell’estate europea, prima delle grandi corse dell’autunno.

Favoriti per la gara erano, tra gli altri, Advertise e Ten Sovreigns, che però hanno dato forfait poche ore prima della partenza proprio a causa delle condizioni del terreno. Come detto, la pioggia ha condizionato l’appuntamento e questo è stato uno delle effetti più evidenti, anche perché il duello tra i due cavalli era ampiamente atteso dal pubblico, dopo la Darley July Cup Stakes del 13 luglio in cui Ryan Moore e Ten Sovreigns avevano battuto Dettori e Advertise.

Tolti due dei possibili vincitori, il campo restava aperto per chi ha voluto correre nonostante le condizioni non perfette del terreno. C’è stato così spazio per Hello Youmzain, che è riuscito a tagliare il traguardo con un discreto margine di vantaggio sugli avversari. Il cavallo allenato da Kevin Ryan arrivava diretto da un periodo di riposo di 78 giorni: la sua ultima gara è stata infatti in occasione del Royal Ascot, quando era arrivato terzo alla Commonwealth Cup.

“Dopo Ascot abbiamo deciso che gli avremmo dato tempo e spazio per recuperare. È un cavallo eccezionale, ma è anche così giovane. Sta maturando e il prossimo anno sarà molto più forte. Sarà tutto molto entusiasmante” ha detto Ryan.

Nello stesso pomeriggio si è corso anche il gruppo 2 The Betfair Exchange Superior Mile, che è stato vinto da Great Scot e Richard Kingscote.