Il giapponese Mer De Glace vince la Caulfield Cup 2019

All’ippodromo di Caulfield, a Melbourne in Australia, si è corsa la prestigiosa Caulfield Cup, gruppo 1 sui 2400 metri aperto ai cavalli dai tre anni in su. È la gara più importante dell’omonimo Carnival ed è fondamentale anche in vista della Melbourne Cup, che quest’anno si correrà martedì 5 novembre.

E uno dei possibili protagonisti di questo prossimo prestigioso appuntamento della stagione primaverile australiana potrebbe essere proprio Mer De Glace, il cavallo giapponese che oggi ha trionfato alla Caulfield Cup 2019. Non solo il cinque anni ha vinto la corsa, ma lo ha fatto dominando chiaramente gli avversari e mettendosi in luce come uno dei possibili pretendenti per i prossimi appuntamenti clou della stagione. Mer De Glace è diventato il secondo cavallo giapponese nella storia della corsa a vincere, dopo Admire Rakti nel 2014.

Cavalcato da Damian Lane, il cavallo è partito piuttosto lentamente, per poi andare a prendere la testa del gruppo e vincere con un discreto margine di vantaggio. “Ho chiesto ai proprietari e all’allenatore di portarlo qui perché sapevo che ce la poteva fare,” ha detto Lane, “so che è stato un grosso sforzo da parte loro e sono davvero grato di farne parte.”

Tra l’altro, Mer De Glace viene da un periodo estremamente favorevole, in cui ha portato a segno cinque vittorie consecutive, che con quella di Melbourne diventano quindi sei. Un ottimo punto di partenza per mirare a una delle gare più importanti del paese, anche se bisogna evidenziare che Mer De Glace non ha mai corso gare oltre i 2400 metri (ricordiamo che la Melbourne Cup si corre sui 3200 metri). L’ultimo cavallo ad essere riuscito a vincere sia la Caulfield Cup che la Melbourne Cup è stato Ethereal, nel lontano 1991.