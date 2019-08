Il Longines Grosser Preis von Berlin 2019 va a French King

French King ha conquistato la sua quarta vittoria consecutiva nonché il suo primo gruppo 1 tagliando al primo posto il traguardo della 129° edizione del Longines Grosser Preis von Berlin, uno degli appuntamenti più importanti dell’ippica tedesca.

Cavalcato dal fantino francese Olivier Peslier, French King ha messo a segno quella che fin’ora è senza dubbio il suo maggiore successo. Tra l’altro, il cavallo allenato da Henri-Alex Pantall non è nuovo a vittorie in terra tedesca: tra i suoi successi si annoverano gare vinte a Colonia e ad Amburgo. Aveva iniziato la stagione dei 4 anni con una vittoria a Doha, mostrando poi continui progressi in Germania, fino alla vittoria di gruppo nella capitale tedesca.

“Ha corso davvero bene oggi e quest’anno ha dimostrato un continuo progresso,” ha detto Pantall, “è maturato, soprattutto a livello mentale. Un tempo tendeva a spingere e a mettersi subito davanti, ma ora riesce a correre più rilassato anche nelle retrovie e questo gli permette di arrivare alla fine con la forza per battere gli avversari.” L’allenatore ha fatto sapere che non ci sono progetti chiari per il futuro di French King e che la prossima mossa verrà decisa in comune accordo con il suo proprietario nei prossimo giorni.

Tra i favoriti del Longines Grosser Preis von Berlin 2019 c’era Old Persian, vincitore della Longines Dubai Sheema Classic. Ma French King è riuscito a metterlo in difficoltà e il cavallo allenato da Charlie Appleby e cavalcato da William Buick ha chiuso la corsa al 3° posto.

Sponsorizzato dalla casa svizzera Longines, il Grosser Preis von Berlin è una gara che si corre sui 2400 metri presso l’ippodromo di Hoppegarten ed è aperta ai cavalli dai 3 anni in su.