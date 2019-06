Iridessa vincitrice della Juddmonte Pretty Polly Stakes 2019

È in corso all’ippodromo di Curragh uno dei fine settimana più interessanti per l’ippica irlandese, quello del Dubai Duty Free Irish Derby Festival che vedrà il suo momento clou sabato 29 giugno con il prestigioso gruppo 1 Irish Derby. Ma tornando alla giornata di venerdì 28 giugno, bisogna sottolineare la Juddmonte Pretty Polly Stakes: è aperta alle femmine dai 3 anni in su e si corre sui 2000 metri.

Cavalcata da Wayne Lordan, Iridessa ha battuto Magic Wand, allenata da Aidan O’Brien e Pink Dogwood, seconda alle Investec Oaks. La vincitrice è allenta da un altro O’Brien, Joseph, che altro non è che il figlio del grande Aidan. Insomma, il figliolo fa meglio del padre, l’allievo batte il maestro.

“Ha vinto da vera campionessa, è stato uno show pazzesco. Wayne l’ha cavalcata alla grande e la gara è andata al meglio. Sto volando!” ha dichiarato entusiasta O’Brien dopo la corsa. “È stata una gara piuttosto dura, comunque. C’erano cavalle molto forti in pista”, ha continuato l’allenatore, “avevamo fiducia nelle sue capacità, sapevamo che poteva fare una buona corsa. È migliorata nell’ultimo anno, è più forte. Con questa nuova vittoria, ci conferma che sta facendo progressi.”

Iridessa aveva chiuso la stagione dei due anni con la bella vittoria ottenuta a Newmarket, in Inghilterra, nel gruppo 1 Fillies’ Mile, il 12 ottobre 2018. Poi il 2019 era fin’ora stato avaro di successi, con l’8° posto nelle 1000 Guineas inglesi e il 4° nelle loro equivalenti irlandesi, entrambe lo scorso mese.

Ora sembra che O’Brien stia (giustamente) pensando di portare Iridessa alle Kerrygold Irish Oaks, in programma il prossimo 20 luglio. “Potrebbe essere un passo logico quello di partecipare alle Oaks, ma allo stesso tempo ci dobbiamo ragionare su, con calma, a casa” ha detto O’Brien.

Le Juddmonte Farms Ireland sono diventate lo sponsor della Pretty Polly Stakes nel 2018, con un contratto fino al 2020. Con 300,000 € di montepremi, è una delle gare di maggior valore per le cavalle in Europa.