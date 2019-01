January Cup 2019, vittoria per Simply Brilliant

È stato un finale di gara al cardiopalma quello della January Cup 2019 che si è corsa all’Happy Valley di Hong Kong il 9 gennaio.

Un misto di emozione ed apprensione per le sorti del fantino che aveva appena vinto la corsa, il francese Alexis Badel. Dopo aver tagliato il traguardo per primo su Simply Brilliant, infatti, è caduto rovinosamente da cavallo. Per fortuna, pochi secondi dopo, gli spettatori dell’ippodromo hanno visto Badel rialzarsi senza alcuna conseguenza.

“Sono solo un po’ indolenzito, mi è andata bene” ha detto Badel al momento della premiazione. Nessuna conseguenza nemmeno per Simply Brilliant, che ha dimostrato un grande talento. “Il cavallo ha fatto vedere che è capace di andare davvero veloce” ha detto Badel, “avrei potuto anche stare davanti per buona parte della gara, ma ho preferito restare dietro al favorito. Poi ha saputo cambiare bene velocità e ha continuato ad andare. Sta migliorando sempre di più.”

In 12 partenze, Simply Brilliant è riuscito a portare a casa 5 vittorie e 5 piazzamenti: un bottino davvero notevole. Ancora non è chiaro quale potrebbe essere il prossimo obiettivo del cavallo: il suo team dovrà ora decidere quale sarà il miglior passo per lui.

Un po’ di delusione per Time Warp, il favorito della corsa. Zac Purton, il suo fantino, ha ammesso che si aspettava una prestazione migliore, che purtroppo non è arrivata: il cavallo ha chiuso al 4° posto.

La January Cup è una delle gare più recenti nel panorama ippico asiatico. Si tratta di una gara di gruppo 3, inaugurata nel 2012, che è già diventata un importante appuntamento d’inizio anno. Si corre sui 1800 metri e ha un montepremi che supera i 3 milioni di dollari di Hong Kong ( circa 350.000 €).