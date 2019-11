Japan Cup 2019, vince Suave Richard

All’ippodromo di Tokyo è andata in scena una delle gare più importanti del Giappone, la Japan Cup, giunta alla 39° edizione e organizzata in associazione con Longines.

Quest’anno erano 15 i cavalli ai cancelli di partenza. Tra questi, anche il vincitore della Japan Cup 2017, Cheval Grand, che correva per la prima volta in patria in questa stagione dopo l’ottavo posto ottenuto in Gran Bretagna lo scorso 21 agosto alla International Stakes (G1, 2,050 metri). L’unica femmina in pista era Curren Bouquetd’or, seconda alla Shuka Sho (G1, 2000 metri) lo scorso 13 ottobre.

A tagliare per primo il traguardo è stato Suave Richard, uno dei favoriti della viglia che ha così vinto la sua seconda gara di gruppo 1 dopo la Osaka Hai dello scorso anno. Dopo quella vittoria, quattro terzi posti per lui, nella Dubai Sheema Classic, nella Takarazuka Kinen, nella Yasuda Kinen e anche nella Japan Cup 2018.

A cavalcare Suave Richard c’era l’irlandese Oisin Murphy, che si trova in Giappone con una licenza a breve termine. Per il fantino è quindi arrivato il primo gruppo 1 nel Paese del Sol Levante, dopo che aveva già conquistato un gruppo 3 lo scorso gennaio, vincendo la Negishi Stakes.

“Che dire, vincere questa corsa è un sogno che diventa realtà. La corsa di Suave Richard è stata brillante. Sono consapevole che la Japan Cup non sia semplice da vincere, è senza dubbio una delle gare più famose al mondo: non ero sicuro di farcela, ma di certo ci speravo!” ha ammesso Murphy dopo la corsa.

Suave Richard è riuscito ad avere la meglio su Curren Bouquetd’or negli ultimi metri, dopo che la cavalla aveva condotto un’ottima gara. Il favorito Rey de Oro (cavalcato da William Buick), già runner up alla Japan Cup 2017 non è riuscito ad esprimersi bene ed è arrivato solo 11°.

Cheval Grande e Christophe Soumillon sono arrivati in nona posizione.