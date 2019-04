John Messara ha ricevuto il Longines e IFHA International Award Of Merit 2019

Sydney inizia a scaldarsi per la Longines Queen Elizabeth Stakes di sabato celebrando John Messara, che diventa il primo australiano a vincere il Longines e IFHA International Award Of Merit. Figura chiave nel mondo equestre negli ultimi 30 anni, Messara oggi è Presidente delle scuderie Arrowfield Stud, nel Nuovo Galles del Sud, in Australia.

Tra i tanti impegni che ha ricoperto negli anni, da ricordare quello come Presidente del Consiglio di Amministrazione del New South Wales Racing (2011- 2016), Presidente del Consiglio di Amministrazione di Racing Australia (2014- 2016), Vice Presidente dell’Asian Racing Conference (2014-2016) e Presidente del Thoroughbred Breeders Australia (2007-2008).

Longines in collaborazione con la IFHA, ovvero l’associazione internazionale delle autorità delle corse dei cavalli, ha deciso di creare questo premio nel 2013, per rendere omaggio pubblicamente a chi dedica la vita a questo settore sportivo.

“Sono davvero grato per questo premio,” ha detto Messara, “perché mi viene consegnato da stimati colleghi in un contesto internazionale e buona parte del mio lavoro aveva come obiettivo quello di elevare l’allevamento e le corse australiane nel mondo.”

A consegnare il premio, tra gli altri, anche il Presidente di Logines Walter von Kanel, che ha dichiarato: “è un onore essere qui e consegnare il premio al Signor Messara, riconoscendo il suo ruolo e la sua dedizione in uno sport che è tanto caro al nostro marchio. Negli anni il nostro amore è cresciuto e con esso il nostro supporto a questo sport di cui condividiamo i valori di eleganza, tradizione e performance.”

Ora inizia ufficialmente il conto alla rovescia per la Longines Queen Elizabeth Stakes, gara clou dell’appuntamento di sabato ma soprattutto ultima gara in carriera della grandissima Winx. La domanda è una sola: riuscirà a chiudere la sua strepitosa carriera da imbattuta e arrivare a quota 33 vittorie consecutive?