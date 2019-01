Jolly Banner sorprende al Bauhinia Sprint Trophy 2019

“È un bravo cavallo, quindi non sono sorpreso della sua buona prestazione. Ma addirittura vincere? Solo sei cavalli e una probabilità di vincere data 90/1: questo sì che è una grossa sorpresa!” Le parole dell’allenatore Ricky Yiu alla fine della gara sono il riassunto perfetto di un’impresa che ha lasciato tutti a bocca aperta: la vittoria di Jolly Bannera al Bauhinia Sprint Trophy 2019 non era certo qualcosa che in molti si aspettavano, eppure è successo.

Il Bauhinia Sprint Trophy è una gara di gruppo 3 che si corre sui 1000 metri allo Sha Tin Racecourse di Hong Kong dal 2000. Non esattamente la lunghezza su cui è specializzato Jolly Banner, più a suo agio sui 1400 metri.

“Non stava correndo bene, così ho dovuto faticare per tenerlo in posizione, per questo quando abbiamo tagliato per primi il traguardo sono stato davvero molto stupito” ha detto Matthew Poon che era sulla sua sella. Per il fantino di Hong Kong, questa è la prima gara di gruppo vinta in casa. “Non ho mai vinto gare di gruppo ad Hong Kong” ha detto Poon, “avevo già vinto a Singapore, ma mai qui. Questo mi rende davvero felice del risultato di oggi.”

Come ha riconosciuto lo stesso Yiu, non ci sono molte opportunità per un cavallo con le capacità di Jolly Banner. Così, ha deciso di tentare sui 1000 metri per vedere se potevano comunque essere congegnali al cavallo.

“Pochi avversari e un buon montepremi, così ho detto al suo proprietario di tentare” ha detto Yiu. Bisogna anche riconoscere il ruolo di Poon, che oltre ad averlo riscaldato bene prima della gara, ha saputo cavalcarlo al meglio. Jolly Banner ha tagliato il traguardo in 56.63 secondi, percorrendo gli ultimi 400 metri in 22.17 secondi.