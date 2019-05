Kentucky Derby 2019, Maximum Security squalificato, vince Country House

Sono serviti più di 20 minuti per decretare il vincitore della 145° edizione del Kentucky Derby. 20 minuti di discussione terminati poi con la squalifica di Maximum Security e l’attribuzione della vittoria a Country House. Il motivo? Pare che Maximum Security abbia pesantemente interferito con la corsa di altri cavalli, in particolare con War of Will, poi arrivato ottavo.

Un’interferenza considerata talmente grave che è stato deciso di punirla con la squalifica, dopo aver vinto una delle corse più importanti al mondo. Bisogna considerare che il terreno era piuttosto fangoso. Il fantino di Maximum Security, Luis Saez, ha detto che il suo cavallo si è molto spaventato per le condizioni della pista e che questo ha influenzato la sua cavalcata.

Molta la tensione tra i membri delle due squadre. Dopo la decisione, Bill Mott, allenatore di Country House è apparso sorridente ma anche stupito: “dovremo metterci ancora alla prova in futuro per dimostrare che lo meritiamo”, ha detto.

Nella stessa giornata, all’ippodromo di Louisville si è corsa anche il gruppo 2 sul miglio Longines Churchill Distaff Turf Mile Stakes, aperto alle cavalle dai tre anni in su. A vincere è stata la cinque anni Beau Recall, cavalla che alle spalle aveva già 13 trionfi. Cavalcata da Irad Ortiz Jr., dopo una buona partenza, si è tenuta in testa, per andare a superare l’ultima avversaria in dirittura d’arrivo.

Bred Cox, allenatore di Beau Recall, ha fatto sapere che il prossimo obiettivo della cavalla potrebbe essere la Longines Just a Game Stakes, in programma il prossimo 8 giugno al Belmont Park. “Assolutamente, la prenderemo in considerazione per la Longines Just a Game Stakes. Beau Recall è una cavalla che ha bisogno di recuperare tra una gara e l’altra, ma penso che tra un mese potrebbe essere pronta” ha spiegato Cox.