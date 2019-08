King George Stakes 2019, vince ancora Battaash

Ancora lui, ancora Battaash. È il suo il nome del vincitore dell’edizione 2019 della Qatar King George Stakes, così come lo è stato lo scorso anno e quello prima ancora. Il cinque anni allenato da Charles Hill è riuscito nella storica impresa davanti al pubblico del Goodwood Racecourse durante il Glorious Goodwood 2019. Anche se non esplosivo come quello dello scorso anno, lo sprint finale di Battaash ha infiammato gli animi e ha mostrato l’evidente superiorità del cavallo.

“Ovviamente era il favorito e tutti si aspettavano che vincesse con un ampio margine” ha detto Crowley, “il distacco dagli avversari non è stato tanto quanto atteso, ma bisogna considerare che non ho usato il frustino. Forse se lo avessi fatto il suo margine di vantaggio sarebbe stato maggiore, ma è andata bene così. È un cavallo veloce, a volte basta lasciargli esprimere questa sua capacità.”

Il fantino inglese ha deliberatamente evitato di spingere troppo Battaash per non affaticarlo eccessivamente. Di certo aveva capito che poteva vincere senza strafare e ha preferito tenere un po’ di benzina nel serbatoio per quello che sarà il prossimo impegno del cavallo: la Nunthorpe Stakes, in programma il 23 agosto all’ippodromo di York. La King George Stakes è considerata la gara propedeutica per il gruppo 1 di York, ma né nel 2017 né nel 2018 Battaash è riuscito poi a vincerla: chissà se quest’anno sarà il suo momento.

La King George Stakes è una gara di gruppo 2 sui 1000 metri aperta ai cavalli dai 3 anni in su ed è l’appuntamento clou della quarta giornata del Glorious Goodwood. Nello stesso pomeriggio si sono corsi anche due gruppi 3: la Bonhams Thoroughbred Stakes, vinta da Duke of Hazzard e PJ McDonald e la L’Ormarins Queen’s Plate Glorious Stakes, vinta da Desert Encounter e Jamie Spencer.