La giapponese Deirdre vince la Nassau Stakes 2019

È la giornata delle femmine al Glorious Goodwood con la Qatar Nassau Stakes come gara principale. Tra le nove partecipanti alla gara di gruppo 1 che si corre sui 1991 metri l’ha spuntata la giapponese Deirdre, che ha così regalato al suo allenatore Mitsuru Hashida uno storico successo.

Deirdre era venuta in Europa per partecipare al Royal Ascot 2019 e correre la Prince of Wales’s Stakes, nella quale è arrivata solo sesta, ma il suo team ha poi deciso di tenerla nel Vecchio Continente per tentare un’altra corsa. La decisione si è rivelata vincente e il tempo passato in Europa le ha permesso si abituarsi alle condizioni climatiche diverse e al terreno più morbido, centrando il risultato nella Nassau Stakes.

Sulla sella di Deirdre c’era Oisin Murphy, che si è dichiarato contento per la vittoria che la cavalla è riuscita ad ottenere “è fantastico che abbiano ottenuto questa vittoria perché da quando sono tornato dal Giappone non faccio altro che raccontare come lì si prendano cura dei loro cavalli. Meritava di vincere una gara di gruppo 1 qui da noi. Lei aveva già vinto una gara di gruppo 1, ma il fatto che abbia vinto una gara di tale livello anche qui in Inghilterra mi rende felice.”

“Al Royal Ascot ci ha provato davvero, nonostante la pioggia” ha detto Seiko Hashida Yoshimura, manager del proprietario Toji Morita, “oggi in questa splendida giornata di sole è riuscita a dare prova delle sue capacità. Noi abbiamo sempre creduto in lei, nonostante fosse in gara contro cavalle di grande livello. Abbiamo anche avuto fortuna e siamo stati supportati da molte persone in quest’avventura.”

Deirdre e Murphy hanno impedito a Frankie Dettori di vincere il terzo gruppo 1 in 3 giorni. Con Mehdaayih, il fantino italiano è arrivato infatti appena dietro i vincitori.