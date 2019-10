La QIPCO Champion Stakes 2019 va a Magical

È tempo di QIPCO British Champions Day ad Ascot. Un giornata fondamentale nel calendario ippico inglese che prevede ben quattro gare di gruppo 1, oltre ad una gara di gruppo 2. La corsa più ricca del convegno è la QIPCO Champion Stakes, che si corre su una distanza di circa 2000 metri (esattamente 1 miglio e 2 furlong) ed è aperta a tutti i cavalli dai 3 anni in su.

Come anticipato in apertura la gara quest’anno è stata vinta da Magical, cavalla di 4 anni allenata dall’irlandese Aidan O’Brien. Nella ricca bacheca di O’Brien mancava proprio la QIPCO Champion Stakes, che ora va ad aggiungersi ai suoi numerosi successi.

“È una cavalla incredibile, ha una gran classe,” ha detto entusiasta O’Brien, “forse per lei un miglio e mezzo è troppo, ma un miglio e un quarto è esattamente la sua distanza. È la miglior cavalla che abbia mai visto. Inoltre sembra sempre che stia migliorando, il che è fantastico.” Sulla sella di Magical c’era Donnacha O’Brien.

Bisogna ricordare che dodici mesi fa Magical vinse la gara riservata alle cavalle nello stesso convegno, la QIPCO British Champions Fillies’ and Mares’ Stakes. Da allora aveva collezionato altre quattro vittorie, tra cui la QIPCO Irish Champion Stakes a Leopardstow, poco più di un mese fa.

Diamo anche un rapido sguardo ai risultati delle altre gare. King of Change ha vinto la Queen Elizabeth II Stakes (1 miglio), mentre Star Catcher (con Dettori in sella) ha vinto la gara riservata alle femmine. In apertura, Donjuan Triumphant ha vinto con De Sousa la gara Sprint del pomeriggio, sui 6 furlong. Infine, oltre alla gara clou, O’Brien ha vinto anche la Long Distance Cup, gruppo 2 di oltre 3000 metri, grazie a Kew Garden, che ha battuto in dirittura d’arrivo il favorito Stradivarius.