La Shuka Sho 2019 va a Chronos Genesis

Appuntamento all’ippodromo di Kyoto con l’ultima corsa della Triple Crown giapponese, quest’anno non assegnata. Dopo la Oka Sho di aprile e la Yushun Himba di maggio, la Shuka Sho ha chiuso gli appuntamenti del prestigioso titolo, assegnato nella storia solo cinque volte: lo scorso anno, Almond Eye trionfò in tutte e tre le corse portandosi a casa il riconoscimento.

Quest’anno le cose sono andate diversamente. Gran Alegria aveva vinto la Oka Sho, mentre Loves Only You era arrivata prima alla Yushun Himba, pertanto la triple Crown non sarebbe stata comunque assegnata. Inoltre né Gran Alegria né Loves Only You si sono presentate a Kyoto, lasciando aperte diverse possibilità. Bisogna sottolineare che Chronos Genesis, vincitrice di questa terza tappa, era arrivata al terzo posto nelle altre due gare.

Per Chronos Genesis, questa è la prima vittoria in una gara di gruppo 1, la seconda in assoluto dopo il trionfo nella gara di debutto nel settembre dello scorso anno.

Danon Fantasy, favorita per la vittoria, è partita subito davanti, salvo poi perdere il ritmo e non riuscire a sostenere la velocità delle avversarie, per chiudere all’ottavo posto. Chronos Genesis, invece, ha mostrato un’impressionante capacità di mantenere il passo e accelerare al momento opportuno. Alla fine, ha tagliato per prima il traguardo con due lunghezze di vantaggio sulla seconda, Curren Bouquetd’or.

Sulla sua sella c’era il fantino giapponese Yuichi Kitamura, soddisfatto della prestazione della cavalla. “Abbiamo cavalcato da una posizione ideale fin dall’inizio” ha detto, “ha risposto bene e quando è stato necessario, ho potuto chiederle di più. Sono molto grato per aver fatto parte della carriera di questa cavalla fin dal suo debutto e sono anche soddisfatto di essere riuscito a centrare questo buon risultato.”