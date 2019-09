Longines Grosser Preis von Baden, Ghaiyyath trionfa in scioltezza

Occhi puntati su Baden-Baden nella prima giornata di settembre. Ad andare in scena è stato il prestigioso Longines Grosser Preis von Baden, gruppo 1 sui 2400 metri aperto ai cavalli dai 3 anni in su con un montepremi di 250,000 €. A sponsorizzare la gara è stata la casa svizzera Longines, che tra le altre gare sponsorizza in Germania anche il Grosser Preis von Berlin.

A dominare la 147° edizione davanti a circa 18,000 spettatori entusiasti è stato Ghaiyyath, che ha tagliato per primo il traguardo in scioltezza. Il quattro anni ha avuto la meglio sugli avversari di tre anni, dopo uno stop di 126 giorni. Questo il tempo passato dalla sua ultima gara, ma ciò non pare averlo infastidito. In gara c’era anche il vincitore del Derby tedesco, Laccario, che nulla ha potuto contro la prestazione eccellente del figlio di Dubawi. Tra le gare vinte in passato dal cavallo c’è il gruppo 2 Prix d’Harcourt, all’ippodromo di Parigi Longchamp.

Allenato da Charles Appleby a Newmarket, in Inghilterra, e di proprietà dello Sceicco Mohammed di Dubai, Ghaiyyath è stato cavalcato da William Buick. “Sono molto felice di poter allenare questo cavallo” ha detto Appleby. “Abbiamo sempre creduto che i 2.400 metri fossero la distanza più giusta per lui e oggi l’ha mostrato con una prestazione davvero impressionante.”

“Questo cavallo è straordinario” ha detto William Buick, “è un vero mostro. Aveva già vinto in Francia in grande stile in primavera ma poi aveva deluso al Prix Ganay. Oggi però ci ha confermato di essere un grande cavallo.”

C’è già chi parla di Prix de l’Arc de Triomphe per Ghaiyyath. Appleby ha fatto sapere che la gara di oggi è stata una preparazione perfetta per l’Arc, ma che in ogni caso lo sceicco Mohammed prenderà una decisione la prossima settimana.