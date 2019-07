Longines Handicap de la Fête National 2019, vince Calaconta

Grande classico del 14 luglio, giornata che ricorda la presa della Bastiglia e la conseguente Rivoluzione Francese, oggi festa nazionale in Francia, il Longines Handicap de la Fête National è un appuntamento molto amato oltralpe. L’ippodromo di Longchamp, a Parigi ha aperto come di consueto i suoi cancelli per un pomeriggio di festa con 8 corse ippiche in programma.

È stato proprio il Longines Handicap de la Fête National ad aver dato il via al convegno. A vincere è stato Calaconta, alla sua terza vittoria stagionale, cavalcato da Eddy Hardouin. Secondo posto per El Manifico, cavalcato da Stéphane Pasquier.

Spazio anche per Cristian Demuro, che in sella a Way To Paris ha vinto il gruppo 2 Maurice De Nieuil, che si corre sui 2800 metri, davanti a Marmelo e Ryan Moore. Way To Paris è al suo primo trionfo in carriera, dopo essere arrivato al secondo posto al gruppo 2 Prix Vtesse Vigier lo scorso maggio, sempre a Longchamp.

L’appuntamento clou del pomeriggio è stato il Juddmonte Grand Prix De Paris, gruppo 1 che si corre sui 2400 metri. A vincere la gara è stato Japan, il favorito della vigilia, già vincitore al Royal Ascot di quest’anno, dove aveva trionfato alla King Edward VII Stakes (gruppo 2). Sulla sua sella a Longchamp, così come ad Ascot, c’era Ryan Moore. Il cavallo è allenenato dall’irlandese Aidan O’Brien. Il binomio O’Brien – Moore aveva vinto il Juddmonte Grand Prix De Paris anche lo scorso anno, in quell’occasione con Kew Gardens. Quella de 2019 è la seconda vittoria di sempre nella classica francese per Moore, mentre O’Brien è arrivato a quota tre vittorie.