Longines Handicap Stakes 2019, vittoria per Emma Sayer su Redarna

Il QUIPCO King George Day è un appuntamento imperdibile dell’estate ippica inglese. Dopo il Royal Ascot di giugno, l’Ascot Racecourse torna a ospitare un evento di primissimo piano, con il gruppo 1 King George VI and Queen Elizabeth QIPCO Stakes, come gara clou della giornata. Fondamentale gara sulla media distanza in Europa, si corre sui 2400 metri e ha un montepremi di 1 milione e 250 mila sterline.

C’era grande attesa per la prestazione di Enable, la campionessa che inglese allenata da John Gosden che aveva già vinto la King George VI and Queen Elizabeth QIPCO Stakes nel 2017. Sicuramente una dei migliori cavalli della sua generazione, Enable è ora anche uno dei pochi ad aver vinto la corsa due volte. Bisogna andare indietro al 1997-98 per trovare il bis di Swain e ancora più indietro al 1973-74 per quello di Dahlia.

Inoltre, è la prima in assoluto a vincere in due edizioni non consecutive. Come due anni fa, sulla sella di Enable c’era Frankie Dettori, che si è trovato a lottare in dirittura d’arrivo con Crystal Ocean e James Doyle. Alla fine la campionessa inglese e il fantino italiano hanno avuto la meglio, centrando l’ennesimo successo insieme. “Che lotta!” ha detto Dettori, “ Sono esausto, anche dal punto di vista emotivo. Non ho parole, è brava ed è anche molto coraggiosa.”

In apertura del pomeriggio, Under The Stars ha vinto, a sorpresa, l’altra gara di gruppo della giornata, la Princess Margaret Stakes, gruppo 3 aperto alle femmine di 2 anni.

Molto interessante anche la gara sponsorizzata da Longines, la Longines Handicap Stakes, aperta ai cavalli dai tra anni in su cavalcati da fantine. A vincere la corsa è stato Redarna, cavalcato da Emma Sayer.