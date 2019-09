Longines International Topkapi Trophy, Rhythm Divine davanti a tutti

Turchia protagonista nel fine settimana ippico europeo con il suo Longines International Racing Festival di Istanbul. Evento di primo piano a livello nazionale, sta diventando sempre più importante anche in ambito europeo. A sponsorizzare il fine settimana di Istanbul è Longines, che da sempre si interessa alle manifestazioni emergenti dal grande potenziale.

La gara clou del convegno è il Longines International Topkapi Trophy, in programma la domenica pomeriggio. A vincere la corsa è stato Rhythm Divine, 4 anni già vincitore in patria di numerose corse. Lo scorso anno Rhythm Divine arrivò al secondo posto, staccato di una lunghezza del vincitore Runner Bull. Quest’anno, il cavallo è riuscito a conquistare una meritata rivincita, lasciando dietro di sé Yamanlarbeyi, con un vantaggio di circa una lunghezza e mezza. Terzo posto per Ulan Bator.

Se rispetto allo scorso anno cambia il cavallo vincitore, non cambia invece il fantino: come in sella a Runner Bull, anche su Rhythm Divine c’era il jockey turco Ozcan Yildirm.

Il Longines International Topkapi Trophy è una gara di gruppo 2 aperta ai cavalli dai 3 anni in su e si corre sui 1600 metri. Il suo montepremi è di 459 mila euro e al vincitore spettano poco più di 80 mila euro.

Nella stessa giornata si è corsa anche la International Bosphorus Cup, gruppo 2 sui 2400 metri aperto ai cavalli dai 3 anni in su. Primo anche nel 2018, Finesse è riuscito a vincere anche quest’anno, in entrambe le occasioni cavalcato dal jockey turco Selim Kaya.

La gara più importante di sabato pomeriggio è stato l’International Istanbul Trophy, gruppo 3 sui 1600 metri aperto alle cavalle dai 3 anni in su. A vincere la corsa è stata Iskra, cavalcata dal fantino turco Halis Karataş. La cavalla di sei anni aveva già partecipato a questa corsa nel 2017, arrivando però in quell’occasione solo quinta.