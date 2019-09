Longines Irish Champions Weekend, i risultati della seconda giornata

Tutti a Curragh per la calda domenica del Longines Irish Champions Weekend. In programma nove corse tra cui ben 4 gruppi 1 e un gruppo 2.

La gara clou del pomeriggio è stata la St. Leger Stakes irlandese, con Search For A Song che si è imposta sugli avversari. La tre anni alla sue quinta uscita in carriera, è riuscita a dominare gli altri cavalli in gara, diventando la prima cavalla a vincere l’Irish St. Leger dal 1989, quando trionfò Petite. Anche nella sua ultima uscita, a York in agosto, aveva vinto, ma quella di Curragh è la sua prima vittoria di gruppo 1. A cavalcare la cavalla allenata da Dermot Weld è stato Chris Hayes.

Prima della Comer Group International Irish St. Leger si sono corsi altri 3 gruppi 1. Il primo in programma è stato il Derrinstown Stud Flying Five Stakes, con Fairyland che ha battuto So Perfect in un emozionante finale di gara. La cavalla cavalcata da Ryan Moore si è infatti imposta su quella di Donnacha O’Brien negli ultimi metri prima del traguardo. Ora Fairyland potrà correre di diritto alla Breeders’ Cup, vederemo se verrà deciso di portarla oltre oceano.

Subito dopo Ryan Moore ha vinto di nuovo, questa volta cavalcando Love nel gruppo 1 Moyglare Stud Stakes, davanti a William Buick su Daahyeh. Dopo il 5° posto alla Debutante Stakes in agosto sempre a Curragh, Love ha ritrovato la vittoria: in precedenza, aveva vinto due corse a Leopardstown, in luglio.

Nella gara successiva, il gruppo 1 Goffs Vincent O’Brien National Stakes, William Buick ha guadagnato la rivincita, cavalcando Pinatubo alla vittoria. Per il due anni allenato da Charlie Appleby, questa è la quinta vittoria in carriera in cinque uscite.