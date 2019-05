Longines Sagaro Stakes 2019, Dee Ex Bee verso la Gold Cup

Il 18 giugno, data di inizio del Royal Ascot 2019, è ancora lontano, ma si inizia a preparare il terreno per il maggior evento britannico. Per rendere chiare le cose, la giornata di gare del 1 maggio all’ippodromo di Ascot è stata rinominata Royal Ascot Trials Day, ovvero una giornata dedicata alle gare preparatorie per il prossimo Royal Ascot. Fino allo scorso anno questo appuntamento era chiamato Sagaro Stakes Day, dal nome della gara più importante, la Longines Sagaro Stakes Day.

Ed è proprio questa su cui concentriamo l’attenzione: gruppo 3 aperto ai cavalli dai 4 anni in su, si corre sui 3200 metri. A conquistare una vittoria piuttosto impressionante è stato Dee Ex Bee, cavalcato da William Buick. A digiuno di vittorie da diversi mesi, il cavallo allenato da Tom Johnston è riuscito a riemergere e lo ha fatto da vero protagonista.

“Anche Buick ha detto che non è stato affatto strano che sia stato battuto diverse volte nei gruppi 1 sul miglio e mezzo, se si guarda a questa gara,” ha spiegato Johnston, “lui riesce a trovare un buon ritmo e poi non lo cambia, non sa cambiare ritmo rapidamente. E questo è l’ideale per una gara di questo tipo.”

Ora, con questa vittoria, Dee Ex Bee ha guadagnato il diritto di partecipare alla prestigiosa Gold Cup al prossimo Royal Ascot.

Nell’altro gruppo 3 della giornata, la Pavillion Stakes, la vittoria è andata a Calyx, cavalcato da Frankie Dettori. Calyx si presentava da imbattuto ed è riuscito a mantenere intatta la sua scia di vittorie aggiungendo un terzo trionfo. Ora, Calyx sarà atteso alla Commonwealth Cup, per cui la Pavillion Stakes era la gara preparatoria. “È stato eccezionale così come avete visto” ha detto Dettori, “era rilassato e oggi ha provato che ha una gran potenza e che è nato per fare lo sprinter.”