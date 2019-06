Lys Gracieux vince la Takarazuka Kinen 2019

Prima gara giapponese di carattere internazionale, la Takarazuka Kinen è arrivata alla sua 60° edizione. Gruppo 1 sui 2200 metri, è aperta ai cavalli dai 3 anni in su; il vincitore si qualifica in automatico per la Breeders’ Cup Turf (Gruppo 1 sui 2400 metri). Inoltre, ha diritto ad essere scelto per il prestigioso Cox Plate australiano.

Probabilmente vedremo Lys Gracieux in almeno uno di questi appuntamenti: unica cavalla in gara contro 11 maschi, è infatti riuscita ad aggiudicarsi la vittoria, diventando la quarta femmina nella storia a vincere questa corsa. Dopo la vittoria nella Queen Elizabeth II Cup (Gruppo 1 sui 2200 metri) a Kyoto lo scorso novembre, era arrivata seconda nella Hong Kong Vase (Gruppo 1 sui 2400 m) a dicembre così come alla Kinko Sho (Gruppo 2 sui 2000 metri) in marzo. Lo scorso aprile, poi, era arrivata terza alla Queen Elizabeth II Cup (Gruppo 1 sui 2000 metri) ad Hong Kong.

Si presentava dunque alla Takarazuka Kinen con una serie di successi e piazzamenti di valore alle spalle, per i quali era considerata come terza favorita; il cavallo da battere era il favorito Kiseki. Ma proprio lui si è dovuto piegare alla forza e alla potenza dimostrate da Lys Gracieux. Negli ultimi metri di gara, Kiseki ha infatti esaurito il “carburante”, mentre la sua avversaria ha continuato con la stessa potenza. Kiseki è comunque riuscito ad arrivare al secondo posto.

“Sono stato molto fortunato a essere sulla sua sella oggi” ha detto il fantino Damian Lane, “è partita molto bene e ho pensato di usare questa partenza per portarmi in avanti. Ero molto sicuro, il suo “serbatoio” era chiaramente pieno. Certo, c’erano molti cavalli forti in gara e sapevo che ci avrebbero dato del filo da torcere, ma lei ha dimostrato tutta la sua forza.”