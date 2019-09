Magical s’impone alla Qipco Irish Champion Stakes 2019

Dopo aver dovuto vivere all’ombra di Enable, Magical è finalmente riuscita a far brillare il proprio (indiscusso) talento. La cavalla allenata da Aidan O’Brien aveva dovuto mandare giù diversi bocconi amari, fino alla rivincita di oggi, con la conquista della Qipco Irish Champion Stakes 2019.

Organizzata dal 1976 all’ippodromo irlandese di Leopardstown, la Qipco Irish Champion Stakes è la gara clou della prima giornata del Longines Irish Champions Weekend, il fine settimana sponsorizzato da Longines, uno dei maggiori eventi ippici d’Irlanda. Domenica 15 settembre, l’evento si sposta all’ippodromo di Curragh, dove andranno in scena ben quattro gruppi 1: la Comer Group International Irish St Leger, la Moyglare Stud Stakes, la Goffs Vincent O’Brien National Stakes e la Derrinstown Stud Flying Five Stakes.

Ma torniamo a sabato 14 settembre e all’ippodromo di Leopardstown, dove Magical ha sfruttato l’assenza della sua “acerrima nemica” Enable ed è riuscita a vincere la sua ottava gara in carriera.

“Siamo davvero felicissimi” ha detto O’Brien, “ha fatto una pausa quest’estate e la sua prima gara al ritorno è stata a York (alle Darley Yorkshire Oaks) dove ha trovato Enable nella sua consueta ottima forma. Comunque ha fatto un’ottima gara, come oggi. Quando a York abbiamo visto che si è comportata così bene, eravamo eccitati per la gara di oggi, perché sapevamo che sarebbe andata ancora meglio. Lei è una cavalla favolosa e Ryan l’ha cavalcata alla perfezione oggi. È stata la sua seconda gara di questa stagione, si preannunciano appuntamenti interessanti per lei.”

O’Brien ha fatto sapere che il piano per Magical è di andare a Parigi, a competere ancora una volta contro Enable, questa volta al Prix de l’Arc de Triomphe. Tuttavia, prima di confermare, sarà necessario vedere come reagirà Magical nei prossimi giorni, per poi decidere se partecipare alla corsa clou della stagione o no.