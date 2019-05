Mirco Demuro e Admire Mars vincono la NHK Mile Cup 2019

Nuovo successo in terra giapponese per Mirco Demuro. Il fantino italiano ha vinto domenica 5 maggio la NHK Mile Cup, gruppo 1 sul miglio con un montepremi di quasi 2 milioni di dollari. È una delle poche gare che si corrono sul miglio in Giappone, dove si prediligono gara più lunghe. In generale le gare più corte sono considerate una tappa intermedia per portare i giovani cavalli a gareggiare su distanze più lunghe, ma recentemente l’interesse sta crescendo sia tra gli spettatori nazionali che tra quelli internazionali.

A mettersi in luce su questo prestigioso palcoscenico è stato Admire Mars, tre anni allenato da Yasuo Tomomichi. Già vincitore della Asahi Hai Futurity Stakes 2018, Admire Mars si presentava tra i favoriti. Più di recente, era arrivato secondo alla Kyodo News Service Hai (G3 sui 1,800m) e poi quarto alla Satsuki Sho (l’equivalente giapponese delle 2000 Ghinee, gruppo 1 sui 2,000m).

Con la vittoria alla NHK Mile Cup, Admire Mars si è assicurato il secondo successo di gruppo 1, che per il suo allenatore è l’11° in carriera, oltre ad essere la seconda vittoria nella Mile Cup: la prima volta fu nel 2015 quando vinse con Clarity Sky.

A dare del filo da torcere a Admire Mars è stato soprattutto Cadence Call che fino alla fine è rimasto sulla scia del vincitore, chiudendo poi secondo. “Non ha fatto una gran bella partenza e abbiamo dovuto gareggiare da una posizione più lontana di quella che mi aspettavo” ha detto Demuro, “ma questo cavallo detesta davvero perdere e quando vede l’avversario vicino, ce la mette tutta. È davvero perfetto sul miglio.”

Un po’ di delusione per Gran Alegria, la più attesa in pista. La figlia di Deep Impact, cavalcata dal jockey francese Christophe Lemaire non ha impressionato e ha chiuso la corsa in quarta posizione, per poi essere retrocessa al quinto posto a causa di un’interferenza nei confronti di uno degli avversari.