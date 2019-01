Nikkei Shinshun Hai 2019, vittoria per Glory Vase

La Nikkei Shinshun Hai è ancora di Mirco Demuro. Dopo aver vinto lo scorso anno in sella a Perform a Promise, Mirco Demuro è tornato a trionfare all’ippodromo di Kyoto anche nel 2019.

Ha fatto sua la gara grazie ad una brillante performance, che l’ha portato a cavalcare Glory Vase per primo oltre il traguardo. Gara di gruppo 2 che si corre sui 2400 metri, la Nikkei Shinshun Hai è aperta ai cavalli dai 4 anni in su e vanta un montepremi che supera i 100 milioni di yen, equivalenti a circa 880 mila euro.

A metà corsa, il cavallo figlio di Deep Impact, ha saputo cambiare ritmo in maniera eccellente, andando a superare Look Twice con un solo centesimo di vantaggio. Il suo tempo finale di gara è stato di 2:26.3. Vicinissimi anche Super Lumiere e Noble Mars.

Allenato da Tomohito Ozeki, Glory Vase era arrivato al quinto posto al St Leger giapponese, appena tre mesi fa. Con la vittoria alla Nikkei Shinshun Hai non ha conquistato solo un bellissimo successo di gruppo, ma ha ottenuto anche il diritto di partecipare alla Caufield Cup, gara di gruppo 1 che si correrà all’ippodromo di Melbourne il prossimo ottobre. La Caufield Cup vanta un incredibile montepremi di 5 milioni di dollari. Ci saranno altre sei gare in Giappone grazie a cui altri cavalli avranno la possibilità di guadagnarsi l’accesso alla corsa: la Kyoto Kinen, la Nikkei Sho, la Osaka Hai, la Meguro Kinen, la Takarazuka Kinen e la Sapporo Kinen.

La stagione invernale in Giappone continua con grandi appuntamenti tra cui quello della prossima domenica all’ippodromo di Nakayama, dove si corre l’American Jockey Club Cup, gruppo 2 sui 2200 metri. Per assistere invece ad una gara di gruppo 1 bisognerà attendere febbraio: domenica 17 è in programma all’ippodromo di Tokyo la prestigiosa February Stakes.