O’Brien fa il bis, la sua Hermosa vince le Qipco 1000 Guineas

Per Aidan O’Brien sarà uno di quei fine settimana da ricordare, uno dei migliori in carriera. Il suo storico fine settimana è iniziato sabato 4 maggio, quando con Magna Grecia ha vinto le Qipco 2000 Guineas al Newmarket Racecourse.

In quel momento è diventato l’unico allenatore ad aver vinto il prestigioso gruppo 1 per tre edizioni consecutive. Considerando che questa gara si corre da quasi 200 anni, è davvero sorprendente. Ma non è tutto. Il giorno dopo quello che ormai viene chiamato “il Genio” è riuscito a vincere anche la gara regina della domenica, le Qipco 1000 Guineas, riservata alle femmine. Questa volta a garantirgli il trionfo è stata Hermosa, cavalcata da Wayne Lordan. È il quinto trionfo in carriera alle 1000 Guineas per l’allenatore irlandese.

“Che dire, siamo davvero tutti estasiati per questi risultati. Hermosa ha lavorato bene durante l’inverno e nel Fillies’ Mile dello scorso anno ha fatto una gara incredibile” ha detto O’Brien, “non è assolutamente complicata, è forte e Wayne l’ha cavalcata alla perfezione. Ci sono meriti per tutti in questo successo.”

Sabato, il figlio Donnacha gli aveva regalato il 10° successo in carriera alle 2000 Guineas, conducendo Magna Grecia alla vittoria. Dopo essersi posizionato tra i primi, il cavallo ha lottato contro Shine So Bright cavalcato da Silvestre de Sousa per tagliare per primo il traguardo.

“Siamo emozionati per questo successo” ha detto l’allenatore, “Magna Grecia è un cavallo adorabile ma eravamo preoccupati che non fosse all’altezza degli altri cavalli in gara. Ma la cavalcata di Donnacha ha fatto la differenza, non potrei essere più felice.”

Sia le 2000 che le 1000 Guineas sono gare di gruppo 1 sul miglio aperte ai tre anni. Sono entrambe la gara di apertura per la Triple Crown inglese, seguite da Derby per i maschi e Oaks per le femmine, con il St Leger a chiudere.