Old Persian firma la Longines Dubai Sheema Classic 2019

Nella giornata della prestigiosa Dubai World Cup, si corrono altre cinque gare di gruppo 1, tra cui la Dubai Sheema Classic, sponsorizzata dalla casa svizzera Longines, che è anche cronometro officiale di tutta la manifestazione. La Longines Dubai Sheema Classic si corre sui 2410 metri e ha un montepremi di 6 milioni di dollari.

Ad aggiudicarsi l’edizione 2019 è stato uno dei favoriti, Old Persian. Il quattro anni, allenato da Charlie Appleby arrivava al Meydan Racecourse da favorito: in occasione del Super Saturday del Dubai World Cup Carnival lo scorso 9 marzo, aveva vinto il gruppo 2 Dubai City of Gold. Inoltre, proprio Appleby e Buick avevano vinto la Dubai Sheema Classic anche lo scorso anno, con Hawkbill. Per Old Persian questo è il primo trionfo in una gara di gruppo 1 e con questa vittoria continua da imbattuto il suo 2019.

“Old Persian è migliorato davvero molto” aveva detto prima della gara Appleby, “sono rimasto davvero soddisfatto della sua prestazione alla Dubai City of Gold. La sua corsa è stata sicura e ha mostrato tutta la sua classe con una gara esemplare.”

Tra le altre gare della giornata, da evidenziare anche la Dubai Turf, dove la giapponese Almond Eye ha stravinto battendo nettamente gli avversari, conquistando la sua settima vittoria consecutiva. Tra i suoi successi, tutti ottenuti in Giappone, ci sono la Japan Cup 2018, le 1000 ghinee giapponesi e le Oaks giapponesi.

Insomma, una cavalla che prima ha conquistato quello che c’era da vincere in patria e che ora sembra lanciata alla conquista dei migliori gruppo 1 del mondo. Si parla già di una sfida tutta al femminile con Enable al Prix de l’Arc de Triomphe 2019, che dovrebbe essere il prossimo obiettivo della campionessa giapponese.