Pacific Classic 2019, High Power vince a sorpresa

Con il fantino francese Flavien Prat in sella, il 4 anni High Power è andato subito davanti, rimanendo tra le prime posizioni fino alla fase finale della gara, quando ha sorpreso tutti con un prodigioso cambio di ritmo, che lo ha portato a mettere un grosso vantaggio tra sé e gli avversari. Alla fine ha tagliato il traguardo in 2:02.43 vincendo così la Pacific Classic 2019.

“Non avevo ricevuto istruzioni speciali,” ha detto Prat, “la sola cosa che dovevo fare era metterlo a suo agio. Siamo stati in una buona posizione durante tutta la corsa e quando gli ho chiesto di accelerare lo ha fatto. Ero convinto che avrebbe potuto correre una buona gara oggi, si sta allenando bene e sapevo che avevamo buone chance.”

Ora High Power avrà la possibilità di correre alla Breeders’ Cup Classic al Santa Anita Park, il prossimo 2 novembre. La Pacific Classic è infatti una corsa detta “win and you’re in”, ovvero con la vittoria in questa gara si ottiene in automatico un posto per la prestigiosa corsa della Breeders’ Cup.

Tra i favoriti della corsa c’era Seeking the Soul, cavalcato da John Velazquez. Il cavallo, che aveva già conquistato un posto per la Classic grazie alla vittoria nel Stephen Foster Handicap lo scorso 15 giungo al Churchill Down, non è arrivato che al settimo posto. Velazquez non ha nascosto il suo disappunto per la performance del suo cavallo: “non ci ha provato nemmeno, nessuno sforzo. Davvero non capisco, niente. Sono molto deluso.”

High Power e Seeking the Soul si dovrebbero incontrare ancora una volta proprio al Santa Anita Park: Seeking the Soul avrà così la possibilità di tentare la rivincita e riguadagnare la fiducia di Velazquez.