Preakness Stakes 2019, War of Will si prende la rivincita

Appena due settimane fa, War of Will è stato al centro di una delle controversie più accese degli ultimi anni: in occasione del Kentucky Derby 2019, Maximum Security lo ha pesantemente ostacolato, tanto da meritare la squalifica dopo aver vinto la gara. Una squalifica su cui tanti si sono espressi, molti in solidarietà al team di Maximum Security, giudicandola un provvedimento troppo severo. Gary West, proprietario di Maximum Security ha addirittura avviato un iter legale per cercare di revocare la squalifica.

Ora, War of Will si è preso una sorta di rivincita, tagliando per primo il traguardo della prestigiosa Preakness Stakes 2019 al Pimlico Racecourse di Baltimora. Cavalcato da Tyler Gaffalione, il cavallo è riuscito ad esprimersi al meglio nonostante la partenza dal cancello n° 1, con un accelerazione finale che lo ha portato ad una vittoria netta.

Per la prima volta dal lontano 1951, nessuno dei primi tre classificati al Kentucky Derby era presente a Baltimora, nemmeno il tanto discusso Maximum Security e nemmeno il vincitore Country House, fuori gioco a causa di un problema di salute. La Preakness Stakes è la seconda tappa della Triple Crown americana; segue il Kentucky Derby e precede la Belmont Stakes, in programma al Belmont Park il prossimo 8 giugno. Chiaramente, quest’anno la Triple Crown non potrà essere assegnata.

C’è stata un po’ di apprensione per John Velazquez, subito dopo l’apertura dei cancelli di partenza. In sella a Bodexpress, il fantino americano è stato disarcionato ed è caduto a terra, rialzandosi subito dopo. Bodexpress ha poi continuato da solo la sua corsa. Ai cronisti che si informavano sul suo stato di salute, Velazquez ha fatto sapere di stare bene ma di essere molto amareggiato per quanto accaduto.