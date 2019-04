Premio Parioli e Regina Elena 2019, Out of time e Fullness of Life trionfano alle Capannelle

Il fine settimana più atteso dell’ippica italiana è arrivato, insieme a sole e bel tempo su Roma, ad accompagnare due grandi classiche italiane protagoniste indiscusse della pista: il Premio Parioli e il Premio Regina Elena, rispettivamente le 2000 e le 1000 ghinee italiane.

Tra le femmine, a trionfare è stata Fullness of Life, che ha sorpreso ed emozionato sul finale. Cavalcata da Gerard Mossè, è sbucata dalla retrovie in esterno, andando a passare le avversarie con una decisa accelerazione al momento giusto. Merito anche del suo fantino che è riuscito a trovare per lei la strada giusta per mostrare tutto il suo potenziale.

Tra i maschi, ad avere la meglio è stato Out of Time, cavalcato da Andrea Atzeni. Dopo una partenza un po’ in sordina, Out of Time ha trovato una buona posizione dietro a Mission Boy, e al momento giusto è passato dall’esterno per andare a sorprendere proprio il favorito Mission Boy. Tanta adrenalina sul finale di gara nel duello tra Mission Boy e Out of Time, a cui per un breve tratto ha partecipato anche Pensiero D’amore, poi terzo.

Sia il Premio Parioli che il Premio Regina Elena sono gara di gruppo 3 con un montepremi complessivo di 110,000 €. Come le loro controparti inglesi, si corrono sul miglio, circa 1600 metri, e rappresentano un momento di grande importanza nella carriera dei cavalli di 3 anni. Dopo queste due attesissime classiche, l’ippodromo Capannelle ospiterà altri due eventi di primo piano. Il prossimo 13 maggio andrà in scena il Premio Presidente della Repubblica, mentre il 20 maggio sarà la giornata del Derby italiano, giunto ormai alla sua 129° edizione.