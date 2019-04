Prix Allez France Longines 2019, Morgan Le Faye domina le avversarie

L’ippodromo Longchamp di Parigi è stato il protagonista della domenica ippica francese. Tre le gare di gruppo: il Prix Allez France Longines e il Prix De Barbeville, entrambe gruppo 3 e soprattutto il Prix Ganay, gruppo 1 con 300,000 € di montepremi.

Partiamo dal Prix Allez France Longines, riservato alle cavalle dai 4 anni in su. Ottima in questa gara la prestazione di Morgan Le Faye, che, grazie agli ultimi metri ha tagliato il traguardo con un notevole vantaggio sulla seconda classificata, Tosen Gift. Lo sprint finale della favorita era iniziato a circa 350 metri dall’arrivo, quando Morgan Le Faye e il jockey francese Mickael Barzalona hanno accelerato la cavalcata verso la vittoria. La corsa prende il nome da Allez France, cavalla che negli anni ’70 ha dominato la scena francese.

Nel Prix De Barbeville il 7 anni Holdthasigreen cavalcato dal fantino Tony Piccone ha resistito agli attacchi di Way To Paris che sono arrivati proprio sul finire di gara, ma che non sono riusciti ad essere abbastanza efficaci da strappargli una vittoria già quasi conquistata.

Infine, nel Prix Ganay, è arrivata la consacrazione definitiva per Waldgeist, cavalcato da Pierre-Charles Boudot. Il 5 anni ha conquistato la sua terza vittoria di gruppo 1, dopo la prima avvenuta nel 2016 in occasione del Critérium de Saint-Cloud e la seconda, ottenuta nel luglio del 2018 nel Grand Prix de Saint-Cloud. In entrambe le occasioni sulla sua sella c’era il jockey francese Pierre-Charles Boudot; per lui questo è il primo Prix Ganay in carriera. Lo scorso anno a vincere la gara furono Dettori e Cracksman, che qualche mese dopo avrebbe vinto insieme a Winx il premio come miglior cavallo del 2018.