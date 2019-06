Prix de Diane Longines 2019, Channel vince a Chantilly

Nella favolosa cornice dell’ippodromo di Chantilly, sono andate in scena le Oaks francesi, meglio conosciute come Prix de Diane. Sponsorizzato da Longines, il Prix de Diane è una delle gare più entusiasmanti del panorama ippico francese e si corre in quello che non è esagerato definire uno degli ippodromi più belli del mondo, con il Grand Chateau a fare da sfondo alla competizione.

Un epilogo un po’ a sorpresa quello con Channel campionessa: la favorita era Siyarafina che, lontana dal podio, ha chiuso solo al sesto posto. Niente da fare neanche per Frankie Dettori, già vincitore del Prix de Diane nel 2007 e nel 2015: la sua Entitle è arrivata solo decima.

Channel e Pierre Charles Boudot hanno dovuto faticare non poco per tenere testa a Commes e Cristian Demuro, che fino alla fine sono rimasti con il fiato sul collo dei vincitori. Per Boudot è arrivata così la prima consacrazione alle Oaks francesi; stessa cosa per Francis Henry Graffard, allenatore di Channel. La cavalla era considerata un’outsider, non avendo mai corso durante i 2 anni e avendo saltato le gare più importanti dei 3 anni. Ma forse, proprio questa sua relativa ingenuità sportiva è stato l’elemento chiave per la vittoria.

“È incredibile, sono così contento” ha detto Graffard, “è tutto merito del lavoro di squadra, il mio staff ha lavorato davvero duro ogni giorno. Ne parlavo proprio con mia moglie, chi fa il mio lavoro lo fa per questi momenti. Quando ti chiedi perché fai questo mestiere nonostante lo stress e la pressione che causa, beh, ecco perché!”

Gruppo 1 sui 2100 metri, il Prix de Diane spesso è per le femmine il trampolino di lancio per un altro imperdibile appuntamento francese: il Prix de l’Arc de Triomphe. Quest’anno, la gara si terrà domenica 6 ottobre: Channel potrebbe dunque fare la sua apparizione anche a Longchamp.