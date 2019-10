Prix de l’Arc de Triomphe 2019, Waldgeist batte Enable

Niente da fare per la super favorita Enable, che all’ippodromo parigino di Longchamp non è riuscita a vincere il Prix de l’Arc de Triomphe per la terza volta in carriera. La cavalla, cavalcata da Frankie Dettori, non è riuscita a replicare il successo delle precedenti edizioni e si è fatta superare in dirittura d’arrivo da Waldgeist, un cavallo su cui aveva avuto la meglio in ciascuna delle tre occasioni in cui lo aveva incontrato in passato.

“Il terreno di oggi è stato il motivo di questo risultato” ha detto Dettori dopo la gara, visibilmente deluso. Enable aveva vinto l’Arc nel 2017 e nel 2018. Tra i suoi successi ci sono corse come la King George VI and Queen Elizabeth Stakes (2017 e 2018) e la Breeders’ Cup Turf 2018.

“Enable ha fatto una grande gara,” ha detto John Gosden, l’allenatore di Enable, “Frankie l’ha cavalcata alla perfezione, ma il terreno pesante l’ha messa in difficoltà. Quando piove, non riesce a dare il massimo come al solito.” Questa è la seconda sconfitta in carriera per la fuoriclasse, che potrebbe però essere presto ritirata.

Gioia immensa per il team di Waldgeist, ovviamente, con l’allenatore André Fabre in testa. “Spero sempre nel risultato all’Arc de Triomphe” ha detto l’allenatore francese “e oggi Waldgeist ha superato ogni aspettativa. Sapevo che il terreno non sarebbe stato semplice, ma guardandomi indietro, ricordavo che durante la sua stagione dei 2 anni aveva fatto molto bene sul terreno pesante e per questo avevo fiducia. Sono molto orgoglioso di Waldgeist, è riuscito a battere una cavalla fantastica.”

Sul futuro del neo campione, Fabre non si è espresso. È probabile che per questa stagione non corra più, ma in ogni caso sarà il proprietario a prendere la decisione definitiva.