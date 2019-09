Prix Du Moulin de Longchamp 2019, la vittoria va a Circus Maximus

Il tanto atteso duello tra Romanised e Circus Maximus si è concluso con la vittoria di quest’ultimo. Teatro del nuovo trionfo del vincitore della St James’s Palace Stakes al Royal Ascot 2019 è stato l’ippodromo parigino ParisLongchamp, in occasione del prestigioso Prix Du Moulin de Longchamp.

Gruppo 1 sui 1600 metri per cavalli dai 3 anni in su, il Prix du Moulin de Longchamp è una delle gare più importanti della stagione autunnale francese, che culminerà con il Prix de l’Arc de Triomphe in ottobre. I due favoriti per la vittoria erano proprio Circus Maximus e Romanised: quest’ultimo aveva vinto lo scorso 11 agosto a Deauville il Prix Du Haras Jacques Le Marois mettendosi in mostra come uno dei migliori cavalli francesi del momento.

La sfida è stata dunque quella attesa e si è conclusa con qualche sospetto sul comportamento del vincitore, il cui trionfo è stato poi confermato poco dopo la fine della corsa.

“Penso che sia stato il migliore in pista oggi. C’erano ben sei vincitori di gare di gruppo 1 in pista e sono davvero molto soddisfatto di quello che ha fatto” ha detto Ryan Moore che era sulla sella di Circus Maximus.

La sfida tra i due si potrebbe riproporre anche al Breeders’ Cup Mile: i proprietari di entrambi i cavalli hanno accennato che la prestigiosa corsa statunitense sul miglio potrebbe essere il prossimo obiettivo.

Nello stesso pomeriggio si sono corse anche tre gare di gruppo 3, il Prix de Chenes, il Prix D’Aumale e il Prix Galdiateur. A vincere il Prix de Chenes è stato Ecrivain, cavalcato da Maxime Guyon, davanti a Hopeful e Christophe Soumillon. Al Prix D’Aumale hanno trionfato Savarin e Pierre-Charled Boudot. Infine, Guyon ha vinto anche il Prix Gladiateur, questa volta in sella a Called To The Bar.