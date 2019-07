Prix Rothschild 2019, vittoria per Laurens

La vincitrice del gruppo 1 Prix de Diane 2018 ha centrato la sua sesta vittoria in carriera in una gara di gruppo 1 tagliando per prima il traguardo al Prix Rothschild. È aperto alle cavalle dai tre anni in su, si corre sui 1600 metri e ha un montepremi di 300,000 euro.

Dopo la delusione del sesto posto alla Queen Anne Stakes al Royal Ascot 2019, Laurens si è dunque riscattata trovando la sua prima vittoria della stagione. La cavalla allenata da Karl Burke ha mantenuto un ritmo eccellente nell’ultimo tratto di gara, riuscendo a contrastare l’attacco di With You e Aurelien Lemaitre, partiti un po’ tardi dall’interno della pista. Come in molte altre occasioni, sulla sella di Laurens c’era PJ McDonald.

“C’erano dei dubbi sul fatto di farla continuare ad allenare” ha detto Burke, “anche il suo proprietario, John Dance, non era certo che fosse la decisione giusta, ma è una cavalla di classe e ci ha dimostrato ancora una volta di avere delle grandi abilità.”

I piani per il futuro di Laurens non sono ancora certi. Burke ha fatto sapere che non ha ancora concordato il prossimo passo con il proprietario della cavalla, ma che uno dei possibili obiettivi potrebbe essere il Prix Jean Romanet, in programma domenica 18 agosto sempre a Deauville. In alternativa, più tardi ci potrebbe essere l’Irlanda e l’ippodromo di Leopardstown, con la Matron Stakes, il 14 di settembre.

Nella stessa giornata, l’ippodromo di Deauville ha ospitato anche il gruppo 3 Darley Prix De Cabourg. Aperto ai cavalli di 2 anni, si corre sui 1200 metri, con un montepremi di 80,000 euro. A vincere la corsa è stato Earthlight, con il fantino francese Mickael Barzalona, riuscendo ad avere la meglio su Well of Wisdome e James Doyle.