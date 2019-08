Romanised centra il Prix Jacques Le Marois 2019

Romanised, cavalcato da William J. Lee, ha vinto in Francia il prestigioso Prix Jacques Le Marois, uno degli appuntamenti ippici più importanti della calda estate europea. Dopo una buona partenza e dopo un buon posizionamento ad opera del fantino irlandese, Romanised è riuscito a tagliare per primo il traguardo dominando gli avversari.

“Sono sulla Luna!” ha detto Ken Condon, l’allenatore irlandese di Romanised. “Niente è come vincere una grande classica e sono ben consapevole della storia e del prestigio di questa corsa. Essere riuscito a mettere il mio nome nell’albo d’oro di questa corsa è un onore per me, anche perché ho lavorato presso Haras de Fresnay-le-Buffard, che è lo sponsor del Prix Jacques Le Marois e questo mi riempie ancora di più di gioia.”

A proposito di Romanised si è detto impressionato dalla sua prestazione e di aver notato un suo miglioramento. Ha anche lodato l’importante lavoro di “Billy” Lee in questa vitoria. A proposito dei piani per il futuro, non si è sbilanciato più di tanto, ma ha lasciato intendere che Romanised potrebbe volare negli Stati Uniti per correre al Breeders’ Cup Mile il prossimo novembre.

Il Prix Jacques Le Marois è una gara di gruppo 1 che si corre all’ippodromo di Deauville, nel nord della Francia, sui 1600 metri ed è aperto ai cavalli dai tre anni in su. È una delle gare più ricche del paese, con una dotazione complessiva di 1 milione di euro.

Nella stessa giornata si è corso anche il Prix Minerve, gruppo 3 riservato alle cavalle. Si corre sui 2500 metri ed è aperto alle cavalle di 3 anni. A vincere la corsa è stata Tamniah, cavalcata da Mickael Barzalona. Al suo secondo trionfo in carriera, Tamniah è allenata dal francese André Fabre.