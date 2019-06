Royal Ascot 2019, si comincia

È iniziato uno degli eventi più attesi della stagione ippica: il Royal Ascot, di gran lunga il maggiore evento inglese, tra i più conosciuti del Vecchio Continente. Cinque giornate con otto gruppi 1 in programma oltre altre prestigiose gare. E se non fosse sufficiente, è anche l’evento mondano per eccellenza, a cui partecipa anche la Famiglia Reale capeggiata come sempre dalla Regina Elisabetta II.

Tre i gruppi 1 della giornata di apertura: la Queen Anne Stakes, la King’s Stand Stakes e la St James’s Palace Stakes. A scaldare per prima l’elegante pubblico è stata l’impresa di Lord Glitters che a distanza di un anno si è preso la rivincita conquistando la Queen Anne Stakes. Proprio lo scorso anno, infatti, il cavallo allenato da David O’Meara, era arrivato secondo nella stessa corsa. Chi nel 2018 aveva vinto, quest’anno si è rifiutato di gareggiare: Accidental Agent non ha infatti lasciato i cancelli di partenza, tra lo stupore generale.

Bis riuscito invece a Blue Point, che come lo scorso anno ha vinto la King’s Stand Stakes. Sempre allenato da Charlie Appleby, quest’anno sul suo sellino c’era James Doyle. “È stato un vero e proprio lavoro di squadra, sono davvero soddisfatto di non aver mandato tutto all’aria” ha scherzato il fantino inglese.

A tagliare per primo il traguardo della St James’s Palace Stakes è stato Circus Maximus, che ha così regalato al suo allenatore, l’irlandese Aidan O’Brien, l’ottava vittoria in questa gara. “Sono stati i suoi proprietari a decidere di farlo correre oggi,” ha detto O’Brien, “noi abbiamo avuto il privilegio di essere una piccola parte di questa bella vittoria.”

Domani 19 giugno, in programma al Royal Ascot 2019 c’è quella che da molti è considerata la gara più importante dell’era moderna dell’evento, il gruppo 1 Prince of Wales’s Stakes.