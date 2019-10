San Siro tra Gran Criterium, Jockey Club, Di Capua e Dormello

Il pomeriggio più importante dell’ippica italiana è andato in scena all’ippodromo milanese di San Siro, dove si sono corse quattro gare di gruppo 2 oltre a una di gruppo 3.

Partiamo subito dal Premio Milano Jockey Club PSA, sola gara di gruppo 3 del convegno, aperta ai purosangue arabi dai 4 anni in su, sui 1800 metri. A vincere, cavalcato dal francese Olivier Peslier, è stato Hajures, favorito alla partenza.

Con la terza corsa della giornata si è entrati nel vivo dell’azione, con il prestigioso Gran Criterium, gruppo 2 sui 1500 metri aperto ai cavalli di 2 anni. Il tedesco Rubaiyat si presentava da favorito, arrivando da imbattuto e non ha deluse le aspettative, andando a tagliare per primo il traguardo cavalcato da Clement Lecoeuvre. Niente da fare per i cavalli italiani, soprattutto Elaire Noire, anch’egli imbattuto fino a stamattina ma poi terzo.

Lo stesso fantino ha poi vinto anche il Gran Premio del Jocky Club, gruppo 2 sul miglio e mezzo aperto ai cavalli dai 3 anni in su. Donjah, favorita, è riuscita a centrare l’obbiettivo e ha largamente dominato gli avversari andando a prendersi una meritata vittoria.

Nel Premio Vittorio Di Capua (gruppo 2 sul miglio per cavalli dai 3 anni in su)Anda Muchacho non è riuscito a centrare il bis, lasciando la vittoria a Out of Time e Dario Vargiu. Un sorpasso che ha infiammato il pubblico quello del cavallo italiano, che è andato ad impedire ad Anda Muchacho di vincere nuovamente il Premio Vittorio Di Capua dopo il trionfo dello scorso anno.

Veniamo infine alla gara riservata alle femmine, il Premio Dormiello, gruppo 2 sul miglio per le due anni, dove la favorita era Romsey, ma dove a vincere è stata Night Colours con Fabio Branca sulla sella.