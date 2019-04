Santa Anita, i risultati del Derby e delle Oaks 2019

Il Santa Anita Park ha finalmente concluso una giornata di gare senza incidenti, dopo le numerose fatalità degli ultimi appuntamenti. Nella giornata del Derby e delle Oaks, infatti, tutto è filato liscio davanti ai 30,000 spettatori accorsi per il Big Day.

11 le gare in programma, tra cui le più importanti del calendario dell’ippodromo californiano, ovvero le Oaks e il Derby.

Partiamo dalle Oaks, dove Bellafina ha dominato le avversarie andandosi a prendere la vittoria con più di 5 lunghezze di vantaggio. Ora, la cavalla allenata da Simon Callaghan viene ufficialmente indicata come la favorita per la vittoria alle Longines Kentuky Oaks, in programma il prossimo 3 maggio. “Volevo che fosse rilassata” ha detto Flavien Prat, che era sulla sella di Bellafina “ad un certo punto ci siamo staccati dalle altre e dopo aver ripreso il gruppo, lo abbiamo passato. Ero tranquillo, avevo fiducia. Non vedo l’ora di scendere in pista per le Kentucky Oaks, sono sicuro che correrà meglio di come ha fatto alla Breeders’ Cup.”

Diversa la gara del Derby, dove Game Winner, Instagrand e Roadster se la sono giocati fino alla fine. In particolare, Game Winner e Instagrand hanno lottato a lungo, facendo credere che uno dei due avrebbe vinto.

Ma Roadster è arrivato dall’esterno, andando a superare Game Winner proprio a pochi metri dall’arrivo. Sia Game Winner che Roadster sono allenati da Bob Baffert, che adesso guarda con grande fiducia al prestigioso Kentucky Derby. “Sono due buoni cavalli,” ha detto l’allenatore, “è stata una gara dura per entrambi, non potrei essere più felice.” Sulla sella di Roadster c’era Mike Smith, che ha affermato di essere consapevole del fatto che entrambi i cavalli se la giocavano alla pari. Ora staremo a vedere cosa succederà al Kentucky Derby 2019.