Saratoga, Imperial Hint torna a vincere il Vanderbilt Handicap

Gruppo 1 che si corre sui 1200 metri, aperto ai cavalli dai 3 anni in su, l’Alfred G. Vanderbilt Handicap si tiene dal 1985 all’ippodromo di Saratoga, a Saratoga Springs, New York. Conosciuta come A Phenomenon Handicap fino al 2000, è stata poi intitolata a Alfred Gwynne Vanderbilt Jr., importante personalità del mondo ippico statunitense scomparso nel 1999.

Lo scorso anno a vincere la corsa fu Imperial Hint, cavalcato da Javier Castellano. Quest’anno, il binomio è tornato in pista per difendere il titolo ed è riuscito nell’intento, tagliando il traguardo ancora una volta al primo posto. Solo Cognizant, che vinse la primissima edizione, riuscì anche a fare il bis l’anno successivo. Da allora, nessun cavallo è mai stato in grado di vincere due volte la corsa. Inoltre, Imperial Hint è riuscito non solo a migliorare il tempo di gara rispetto al 2018, ma anche a firmare il nuovo record della gara, fermando il cronometro a 1:07,92.

“Devo riconoscere il ruolo fondamentale del suo proprietario” ha detto l’allenatore di Imperial Hint, Luis Carvajal Jr., “Raymond Mamone credeva davvero che il cavallo potesse farcela ancora una volta. Avevamo qualche dubbio perché abbiamo perso una settimana di allenamento a causa del tempo, ma nonostante questo aveva ragione. Questo cavallo continua davvero a stupirmi, anzi, sta stupendo tutti.”

“Imperial Hint è un cavallo piccolo ma ha un grande cuore” ha aggiunto Castellano. “Sapevo che l’inizio della gara sarebbe stato veloce, ma noi avevamo un’ottima posizione di partenza. Nella parte finale è stato impressionante, voleva davvero andare veloce. Si sentiva bene e oggi mi ha dato davvero tutto quello che aveva.”

Nella stessa giornata si è corso anche il gruppo 2 Bowling Green Stakes, che è stato vinto da Channel Cat cavalcato da Luis Saez.